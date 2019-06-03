رئيس ليفربول: أعتقد أن كوتينيو نادم على قراره

يرى توم فيرنر رئيس نادي ليفربول، أن لاعب الفريق السابق، فيليب كوتينيو يشعر بالندم حاليًا، بعدما أصر على الرحيل العام الماضي إلى صفوف برشلونة.

وقال فيرنر خلال تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو "لدي أشياء جيدة أقولها عن فيليب كوتينيو، لكنني أعتقد أنه رحل عن ليفربول لأنه أراد اللعب لأحد أكبر ناديين في إسبانيا".

وأضاف "حاولنا إقناعه بأن النادي يتحرك في الطريق الصحيح، وأنه يمكن أن يقضي ليالي رائعة في دوري الابطال إذا استمر في ليفربول، أعتقد أنه ربما نادم على قراره الآن".

ورحل كوتينيو عن صفوف ليفربول في يناير/كانون ثان 2018، مقابل 160 مليون يورو بعد ضغط كبير على الإدارة للرحيل إلى برشلونة.

وحاليًا يرتبط اسم كوتينيو بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما فشل في إثبات قدراته مع البلوجرانا طوال الفترة الماضية.