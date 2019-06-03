أندية الدوري المغربي تتضامن مع قضية الوداد

أعلنت غالبية أندية الدوري المغربي للمحترفين، تضامنها مع الوداد البيضاوي، على خلفية الأحداث التي عرفها ملعب رادس في مباراة الترجي، خلال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ورفض الوداد، استكمال المباراة التي جرت في ملعب رادس، بعد إلغاء هدف لوليد الكرتي، بداعي التسلل، إذ احتج لاعبو الوداد على تعطل تقنية الفيديو، مما حرمهم من إثبات صحة الهدف، قبل أن يعلن الحكم جاساما فوز الترجي وتتويجه بطلًا للمسابقة.

وعبرت أندية مغربية على غرار اتحاد طنجة وسريع وادي زم والكوكب المراكشي والدفاع الجديدي وحسنية أكادير والمغرب التطواني، عن استيائها من الظلم الذي تعرض له الفريق البيضاوي، وأكدت وقوفها إلى جانب الوداد، ومساندتها المطلقة له في هذه القضية.

كما انتقدت أندية الدوري، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسبب التنظيم السيئ للمباراة، الذي قاد إلى تلك الأحداث التي مسّت سمعة اللعبة في القارة السمراء.

ونشر مجلس إدارة الوداد، بيانًا على موقعه الرسمي، يقدم فيه كل الشكر للأندية المغربية والعالمية التي تضامنت معه، على خلفية أحداث إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.