أزمة جديدة تواجه الزمالك بسبب نهائي الكونفيدرالية

تعرضت مدرجات ستاد برج العرب للتكسر في مباراة نهائي الكونفيدرالية، التي جمعت بين فريقي الزمالك ونهضة بركان، والتي تُوج بها الأول بعد ركلات الجزاء الترجيحية.

وكشفت بعض الصور عن حجم الخسائر التي نتج عنها تكسير مدرجات الدرجة الثالثة التي كان يتواجد بها جماهير الزمالك وبعض المدرجات الجانبية.

وسوف يقدر مسؤولو الاستاد خلال الساعات المقبلة قيمة التلفيات التي حدثت بالاستاد وإرسال فاكس إلى نادي الزمالك بشأن ذلك.