تعرضت مدرجات ستاد برج العرب للتكسر في مباراة نهائي الكونفيدرالية، التي جمعت بين فريقي الزمالك ونهضة بركان، والتي تُوج بها الأول بعد ركلات الجزاء الترجيحية.
وكشفت بعض الصور عن حجم الخسائر التي نتج عنها تكسير مدرجات الدرجة الثالثة التي كان يتواجد بها جماهير الزمالك وبعض المدرجات الجانبية.
وسوف يقدر مسؤولو الاستاد خلال الساعات المقبلة قيمة التلفيات التي حدثت بالاستاد وإرسال فاكس إلى نادي الزمالك بشأن ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة جديدة تواجه الزمالك بسبب نهائي الكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.