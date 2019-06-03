الأهلي السعودي يخالص حسين المقهوي واللاعب في طريقه للنصر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن توقيع إدارة النادي الأهلي مخالصة مالية مع حسين المقهوي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. المقهوي أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الأهلي مع نهاية عقده الاحترافي في يونيو المقبل. اللاعب حسم وجهته المقبلة وتوصل الي إتفاق نهائي للتوقيع مع نادي النصر بداية من الموسم المقبل. يذكر أن المقهوي شارك هذا الموسم مع الأهلي في 17 مباراة وسجل 3 أهداف بينما صنع هدفين .

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