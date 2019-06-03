وزير ألماني يرفض فكرة استضافة الأولمبياد في 2036

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، إن استضافة ألمانيا لدورة الألعاب الأولمبية عام 2036، بعد 100 عام من استضافة أولمبياد 1936، سيكون "أمرا لا يمكن تصوره".
وقال زيهوفر في مقابلة نشرتها صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، اليوم الاثنين "سنطلق العنان لمناقشات دولية كبيرة، وبالتالي قد نضر بالفكرة الأولمبية".
وأضاف "كيف سيبدو ذلك أمام العالم؟ هل يرون الألمان يحتفلون بالذكرى المئوية للأولمبياد الذي احتضنته ألمانيا في ظل الحكم النازي؟".
وكانت ألمانيا قد احتضنت دورة الألعاب الأولمبية 1936 في ظل النظام النازي بقيادة أدول هتلر، حيث صعد النازيون إلى السلطة في عام 1933، بعد عامين من منح العاصمة الألمانية حق استضافة الدورة الألمبية، وقد استخدمها النظام النازي لأغراض دعائية.
وبعد الإخفاق في حصول هامبورج على حق استضافة أولمبياد 2024 الصيفي، اعتبر الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، التقدم بعرض جديد لطلب استضافة الأولمبياد، أولوية.
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