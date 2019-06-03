خسارة قاسية للصين من إيرلندا في دورة تولون

تعرض منتخب الصين لخسارة قاسية من منتخب إيرلندا بنتيجة 1-4، اليوم الإثنين، في أولى مبارياته من منافسات النسخة الـ47 من دورة تولون الدولية 2019 لمنتخبات تحت 22 عامًا في فرنسا.
لم يتمكن المدرب المخضرم الهولندي جوس هيدينك من مساعدة لاعبي الصين على مجارة سرعة لاعبي إيرلندا الذين افتتحوا التسجيل منذ الدقيقة الأولى عبر لاعب الوسط زكري البوزيدي، ثم بعدها بأربعة دقائق أضاف المهاجم أرون كونولي الهدف الثاني.
تمكن مدافع فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي للرديف، يانج لي، من تقليص الفارق في الدقيقة 18، إلا أن الإيرلنديين عادوا بقوة في الشوط الثاني ليسجلوا هدفين في دقيقتي 56 و82 من ضربتي جزاء عبر المهاجم أدام إدا.
بخسارة الصين، أصبح منتخب اليابان المنتخب الآسيوي الوحيد الذي يحقق الانتصارات في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات، بعد انتصاره في المباراة الافتتاحية على إنجلترا بنتيجة 2-1، حيث خسر قطر من فرنسا بهدفين دون رد، وبنفس النتيجة خسر البحرين من المكسيك.
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