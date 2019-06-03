وست هام يتقدم بعرض جديد لضم نجم برشلونة

تقدم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، بعرض جديد إلى نظيره برشلونة الإسباني، من أجل شراء لاعب وسط الفريق البرتغال أندريه جوميز.

جوميز قضى الموسم المنصرم معارا إلى نادي إيفرتون من الفريق الكتالوني، ولكن إعارة اللاعب انتهت ليعود إلى الفريق الكتالوني مرة أخرى.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن وست هام تقدم بعرض جديد للحصول على خدمات اللاعب مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد أن رفض برشلونة العرض الأول والذي كانت قيمته 18 مليون إسترليني.

جدير بالذكر أن جوميز انضم إلى برشلونة في صيف 2016 قادما من فالنسيا بمبلغ 37 مليون يورو، ويمتد تعاقده مع الفريق الكتالوني بمبلغ 2021.

وشارك صاحب الـ 25 عاما خلال الموسم الجاري مع إيفرتون في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.