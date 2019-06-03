أزمة جديدة تثير الجدل بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

امتنعت الشركة المكلفة بتوفير تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» لنهائيدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي عن التعليق بشأن ملابسات تأخر وصول التقنية إلى تونس ما تسبب في الأحداث التي شهدتها مباراة إياب النهائي يوم الجمعة الماضي على الاستاد الأولمبي في رادس.

ورفضت الشركة الرد على استفسار بشأن المعلومات التي تضمنتها وثيقة مسربة للشركة وجهت إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وتشير فيها إلى ملابسات تأخر وصول كامل تجهيزات تقنية الفار إلى تونس في الموعد المحدد قبل انطلاق المباراة.

وأوضح بان كروسينج، ممثل الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا في دبي، في رد عبر البريد الإلكتروني ، "في حال هناك رد رسمي من الشركة فإننا سننشره على موقعنا الإلكتروني والمواقع الإعلامية".

وكانت الوثيقة ، التي نشرت بوسائل الاعلام ، أشارت إلى أن معدات «VAR» كان من المفترض وصولها تونس يوم 30 مايو المنقضي بعد الاتفاق مع طرف ثالث لنقلها من الرياض إلى تونس العاصمة لكن ذلك لم يحدث.