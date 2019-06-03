رفض المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، تيتي، اليوم الاثنين التعليق على اتهام نيمار، نجم منتخب السامبا، بالاغتصاب.
يذكر أن تيتي موجود في الوقت الراهن في معسكر بالقرب من ريو دي جانيرو مع المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار، للاستعداد لبطولة كوبا أمريكا.
وقال تيتي:" أعرف أنها مسألة شخصية والناس يحتاجون إلى وقت من أجل الحكم على الحقائق، ولا أسمح لنفسي شخصيا بالحكم على الحقائق".
وأضاف تيتي أنه يعمل منذ ثلاثة أعوام مع نيمار (27 عاما) مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرا إلى أن النجم البرازيلي يتسم "بالإخلاص وحب الحقيقة" في علاقته بمدربه.
كان نيمار نشر على موقع إنستجرام، مقطع فيديو أمس الأحد نفى فيه صحة اتهام امرأة له باغتصابها في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس في الخامس عشر من الشهر الماضي وهو في حالة سكر.
كانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق استنادا إلى بيانات للشرطة البرازيلية أن امرأة برازيلية حررت محضرا ضد نيمار تتهمه بالاغتصاب.
من جانبه، أكد إيد جاسبار، منسق المنتخب البرازيلي، أن محققا تابعا للشرطة حضر إلى معسكر المنتخب أمس السبت لجمع معلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة في معسكر البرازيل بسبب نيمار.. وتيتي يرفض التعليق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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