شكرا لقرائتكم تشكيل وادى دجلة لمباراة الانتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها بعد قليل بإستاد كلية الشرطة بالجولة 34بالدوري الممتاز. وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي.. حراسة المرمي: محمد عبد المنصف خط الدفاع:اسحاق يعقوبو وأحمد بيكهام وخالد رضا وأسامة العزب Advertisements خط الوسط: محمد عبد العاطي وأحمد سعيد وبوزاس وابراهميما نداي وحسام عرفات خط الهجوم: محمد هلال ويجلس على دكة البدلاء كل من خالد وليد ودودو الجباس ورمزي خالد ومصطفى طلعت وعمرو صالح وأحمد حسن ومحمد رضا

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