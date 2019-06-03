شكرا لقرائتكم 15 دقيقة تعادل سلبى بين الزمالك وحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك ضد حرس الحدود المقامة بينهما حاليا على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والنتيجة تعادل سلبي.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمود جنش،خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدىخط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا،خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب

دخل حرس الحدود اللقاء بتشكيل مكون من :حراسة المرمى: أحمد السعدني،خط الدفاع: خالد سامي ومحمد الشبيني ومحمد عبد الفتاح ومحمد طارق أبو العزخط الوسط: مصطفى جمال وحسن مجدي وأحمد فتحي وأحمد هانى،خط الهجوم: إمام عاشور واودو موسيس.

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نشاط هجومى مكثف من لاعبى الزمالك فى البداية لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية عن طريق عرضية حمدى النقاز فى الدقيقة الثالثة التى استقرت بين أرجل زيزو ليسددها الأخير ويتصدى لها حارس حرس الحدود.