شكرا لقرائتكم سيسه يهز شباك سموحة بعد 3 قائق فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح اللاعب رزاق سيسه في إحراز الهدف الأول لفريق الاتحاد السكندري في شباك سموحة، وذلك خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري المصري.

أحرز رزاق سيسه الهدف في الدقيقة الثالثة فقط من بداية الشوط الأول.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندرى يحتل حالياً المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة.