شكرا لقرائتكم شريف اكرامي يعود لتدريبات الأهلى بعد تعافية من اصابة الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعود شريف إكرامي حارس مرمى الاهلي، لتدريبات فريقه الجماعية عقب الراحة التى حصل عليها الفريق اليوم وربما تمتد لغداً أيضاً بعد تعافيه من إصابته الأخيرة بكدمة في الركبة.
وإكتفي شريف اكرامي بخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيم عى هامش مران الفريق أمس بسبب إصابته بكدمة في الركبة تعرض لها في إحدى تدريبات الفريق الأسبوع الماضي.
وأكد الجهاز الفني أن الإصابة التى تعرض لها شريف إكرامي في إحدى تدريبات الفريق الأخيرة بسيطة ولا تدعو للقلق وإنها لا مجرد كدمة في القدم تحتاج للراحة وخوض بعض التدريبات في "الجيم" فقط قبل العودة للتدريبات الجماعية.
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