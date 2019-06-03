شكرا لقرائتكم الاتحاد ينهي الشوط الأول بثنائية في شباك سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وسموحه التي تقام على ستاد "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري المصري، بتقدم الاتحاد بهدفين دون رد.

أحرز الهدف الأول لفريق الاتحاد اللاعب رزاق سيسه بعد مرور 3 دقائق فقط من الشوط، بينما الهدف الثاني فأحرزه اللاعب كريم الديب بالدقيقة 29.

يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة.