بتروجيت يقترب من الهبوط بالتعادل مع المقاولون في الشوط الاول...

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جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الاول من مباراة بتروجيت و المقاولون العرب بالتعادل السلبي فى الجولة الـ 34 من بطولة ستاد الجيش بالسويس. و بذلك النتيجة يهبط بتروجيت إلى الدرجة الثانية، حيث يجب على الفريق البترولي أن يفوز و ينتظر نتائج الفرق الاخرى. و كان الشوط الاول شهد بعض الهجمات على استحياء من بتروجيت، في المقابل سيطر المقاولون على معظم مجريات الشوط و كان له الافضلية و يأمل ذئاب الجبل في الفوز من أجل المنافسة على المركز الرابع مع المصري و المشاركة في بطولة افريقية الموسم القادم

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