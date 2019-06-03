شكرا لقرائتكم أحمد ريان ينعى وفاة والد أكرم توفيق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد ياسر ريان لاعب النادى الأهلى المعار الى نادى الجونة على مواساة زميله أكرم توفيق ، فى وفاة والده . ونشر ريان عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر نعى كتب فيه " البقاء لله يا اكرم ربنا يرحمه ويصبركم Advertisements وتوفي والد اللاعب اليوم ، وتقدم نادى الجونة بنعى عبر بيان رسمى

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