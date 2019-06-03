شكرا لقرائتكم من ملعب المباراة .. حرس الحدود يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نادى حرس الحدود على تهنئة الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية قبل المواجهة المرتقبة التى ستجمع بينهما على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى. خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا . خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب. Advertisements ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:"عمر صلاح – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – حازم امام -ابراهيم حسن – ايمن حفني – حميد أحداد"، استبعد خالد جلال، أوباما للإصابة بجانب أحمد مدبولى للرؤية الفنية جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي : حراسة المرمى: أحمد السعدني خط الدفاع: خالد سامي ومحمد الشبيني ومحمد عبد الفتاح ومحمد طارق أبو العزخط الوسط: مصطفى جمال وحسن مجدي وأحمد فتحي وأحمد هانى خط الهجوم: إمام عاشور واودو موسيس.

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