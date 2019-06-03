شكرا لقرائتكم محمد هلال يتقدم بالهدف الأول لدجلة فى شباك الانتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم فريق الكرة بنادى وادي دجلة على الانتاج الحربى بالهدف الاول فى الدقيقة 27 عن طريق محمد هلال فى المباراة المقامة حاليا على ستاد كلية الشرطة بالعباسية، فى إطار الجولة الأخيرة بالدورى

بدأ دجلة لقاء اليوم بتشكيل مكون من

محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - أحمد رمضان بيكهام - أسامة العزب

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فى الوسط.. محمد عبد العاطى - بوزاس فاسيلوس - أحمد سعيد - أسامة العزب

فى الهجوم.. إبراهيما نداى - محمد هلال.

و أسندت لجنة الحكام مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى اليوم فى الدورى إلى طاقم حكام مجرى.

ويضم الطاقم المجرى كلاً من بولاش بيركا حكم ساحة، ويعاونه إشتيفان اولبيرت مساعد أول، و بيتر بريتان مساعد ثانى، وشاندور اندو شابو حكما رابعا.

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف بينما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 46 هدف.