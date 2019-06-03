شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهازان الفنيان للزمالك وحرس الحدود، تشكيل فريقهما فى المباراة التى ستنطلق فى العاشرة من مساء اليوم، على استاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى. خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا . خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب. ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:"عمر صلاح – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – حازم امام -ابراهيم حسن – ايمن حفني – حميد أحداد"، استبعد خالد جلال، أوباما للإصابة بجانب أحمد مدبولى للرؤية الفنية Advertisements جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني خط الدفاع: خالد سامي ومحمد الشبيني ومحمد عبد الفتاح ومحمد طارق أبو العز خط الوسط: مصطفى جمال وحسن مجدي وأحمد فتحي وأحمد هانى خط الهجوم: إمام عاشور واودو موسيس.

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