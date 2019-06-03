شكرا لقرائتكم السنغال تعبر نيجيريا وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل منتخب السنغال إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب وذلك بعد فوزه على المنتخب النيجيري 2 - 1 يوم الاثنين في دور الستة عشر بالبطولة.

وتقدم المنتخب السنغالي بهدف سجله أمادو ساغنا في الدقيقة 36 وأضاف نياني الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، واستطاع المنتخب النيجيري أن يقلص الفارق بتسجيل هدف عن طريق أنيكيمي أوكون في الدقيقة 50.

ويلتقي المنتخب السنغالي في دور الثمانية مع الفائز من المباراة التي تجمع بين المنتخبين الياباني والكوري الجنوبي.

كان المنتخب النيجيري قد تأهل لدور الستة عشر لانه كان من بين أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث حيث حل ثالثا في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، فيما تأهل المنتخب السنغالي لهذا الدور بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط.