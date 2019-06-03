نتيجة مباراة الترجي وشبيبة القيروان اليوم الإثنين.. رباعية نظيفة للأول

فاز الترجي التونسي على شبيبة القيروان برباعية نظيفة بلا رد خلال المباراة المعقودة اليوم الإثنين الساعة الرابعة عصراًُ بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر المسابقة، وبذلك يتوج للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه، والثالثة على التوالي، ويرفع رصيده إلى 56 نقطة.

نتيجة مباراة الترجي وشبيبة القيروان

قام آدم الرجايبي يتسجيل هدف في مرمى القيروان في الدقيقة 35 بالشوط الأول.

سجّل هيثم الجويني هدف في شباك شبيبة القيروان في الدقيقة 66 بالشوط الثاني.

أحرز سعد بقير هدفين، الأول في الدقيقة 72، والهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر المباراة بالشوط الثاني.

ومن جانب آخر، أعلنت تقارير أن الكاف تسعى لإعادة مباراة الوداد والترجي بعد حالة الجدل الواسع أثناء المباراة المعقودة الجمعة الماضية، حيث رفض الوداد استكمال المباراة اعتراضًا على قيام الحكم جاساما بعدم احتساب هدف صحيح لتعطل تقنية “الفار”.

فيما نشرت صحيفة آس الإسبانية، أن اتحاد كرة القدم سيقوم بالنظر إلى قضية الوداد المغربي، خلال يوم الثلاثاء بباريس أثناء لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي.