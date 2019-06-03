حالة من الترقب تسيطر على جميع المسلمين في جميع الدول العربية والإسلامية انتظارًا لاستطلاع هلال رؤية شهر شوال لعام 1439 هجريًا، ومعه تكثر التساؤلات خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك عن الموعد الصحيح لبدء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث اجتمعت جميع المراصد الفلكية على أن الاثنين الموافق 3 يونيو هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وأن 4 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2019 أعاده الله على جميع العرب والمسلمين بالخير واليمن والبركات.

موعد صلاة عيد الفطر في لبنان 2019

ويعد الخروج لأداء صلاة العيد من أبرز شعائر الاحتفال كما أنها من السنن المؤكدة عن النبي الكريم، فمعها تبدأ أول مظاهر الاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك، وانتهاء شهر رمضان والصيام، ولهذا يتوجب على جميع المسلمين تناول أي ثمرة أو ماء قبل الخروج للصلاة للتخلص من إحساس الصيام، كما يفضل الذهاب لأداء الصلاة من طريق والرجوع من طريق آخر لمقابلة الكثير من الناس والتهنئة بهذه المناسبة العطرة.

توقيت صلاة العيد في لبنان

وفي السياق نفسه أعلنت البحوث الفلكية أن عدد أيام شهر رمضان المبارك لعام 2019 سيكون 29 يومًا فقط وعليه فإنه من المتوقع أن تكون أول أيام عيد الفطر المبارك هذا العام اليوم الرابع من شهر يونيو، وينتظر المسلمين في كافة أنحاء الأرض استطلاع هلال شهر شوال لمعرفة ثبوت الرؤية الفلكية، والتي من خلالها أيضًا يتضح موعد صلاة العيد والتي تزداد التساؤلات عنها كثيرًا في دولة لبنان والتي سوف نجيب عنها الآن.

أخيرا موعد صلاة العيد في لبنان في تمام الساعة السادسة وربع صباحا، يقدم موقع عرب فور نيوز خالص التهاني الطيبة بحلول عيد الفطر المبارك، نتمنى أن يعم الفرحة على جميع المسلمين ورخاء والرفاهية تكون مقصد الجميع.