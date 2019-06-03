الشوط الأول.. مدافع الزمالك يهدي حرس الحدود هدف التقدم على فريقه.. فيديو

كتب محمد رشاد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك ومضيفه حرس الحدود بتقدم الأخير بهدف نظيف، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ30 من الدوري الممتاز.

سيطر نادي الزمالك على الدقائق الأولى من المواجهة، حيث جاءت أولى المحاولات عن طريق أحمد زيزو في الدقيقة الثالثة إلا أن السعدني نجح في التصدي لها.

ولم تظهر خطورة الحدود حتى الدقيقة 18 من اللقاء عندما حصل فيليكس على الكرة داخل منطقة الجزاء، ليصوبها نحو المرمى لكن جنش نجح في إنقاذها، ليبعد الهدف الأول عن شباكه.

وبعد دقيقة...