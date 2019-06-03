ليوناردو يفكر بالعودة لباريس سان جيرمان بعد فشل تجربته مع ميلان

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



يجري الحديث في أروقة نادي ميلان الإيطالي عن عودة مرتقبة للبرازيلي ليوناردو ليشغل منصب المدير الرياضي بنادي باريس سان جيرمان والحلول مكان البرتغالي هنريك انتيرو، وذلك بعد ست سنوات من تخليه عن هذا المنصب منذ تعرضه لعقوبة الإيقاف من الاتحاد الفرنسي على خلفية لجوئه إلى العنف في إحدى مباريات الدوري المحلي.

وتؤكد صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن ليوناردو ترك منصبه في مجلس إدارة ميلان بعد نهاية الموسم الرياضي الجاري رفقة الإيطالي باولو مالديني بسبب عدم شعورهما بالارتياح في النادي اللومباردي بعد عام فقط من عودتهما إليه.

ويبدو ان عودة ليوناردو إلى باريس ، قد أصبحت مسألة وقت بعدما باشر مفاوضاته مع إدارة النادي الباريسي التي ترغب في عودته من اجل اعطاء دفعة قوية للمشروع الرياضي المتعثر بعد تحقيق الفريق حصيلة متواضعة هذا الموسم ، اكتفى خلالها بإحراز لقب الدوري المحلي مع فشله في الفوز بلقبي كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية دون إغفال فشله الكبير في مسابقة دوري أبطال أوروبا .

Advertisements

ويرى الفرنسيون في البرازيلي ليوناردو الشخص المناسب الذي يمتلك الأفكار الجديدة التي من شأنها ان تعطي الإضافة لمشروع النادي الرياضي الهادف لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا .

وكان القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قد استعان بالبرازيلي ليوناردو غداة استحواذ مجموعة قطر للاستثمار على ملكية النادي الفرنسي في عام 2011 ، حيث اوكل إليه منصب المدير الرياضي، ليقوم باستقطاب ألمع الاسماء للفريق على رأسهم المهاجمان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والأوروغوياني إدينسون كافاني، ولاعبا الوسط الإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني خافيير باستوري، بالإضافة إلى المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي.

يشار الى أنه منذ رحيل ليوناردو طواعية عن باريس سان جرمان بعد قرار إيقافه عن العمل، فقد عرف النادي العديد من المدراء الرياضيين ، إلا انهم فشلوا في نيل رضى القطريين بسبب فشل التعاقدات التي أبرموها.