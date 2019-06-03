هلال ونداى يقودان هجوم دجلة أمام الإنتاج فى أخر مواجهات الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستنطلق فى العاشرة مساء اليوم، على ستاد كلية الشرطة بالعباسية، فى إطار الجولة الأخيرة بالدورى. وضم تشكيل دجلة كلاً من.. وضم تشكيل دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى فى الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - أحمد رمضان بيكهام - أسامة العزب Advertisements فى الوسط.. محمد عبد العاطى - بوزاس فاسيلوس - أحمد سعيد - أسامة العزب فى الهجوم.. إبراهيما نداى - محمد هلال. ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف بينما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 46 هدف.

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