شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. بتروجت يتعادل أمام المقاولون 0/0 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين بتروجت والمقاولون العرب بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الاخيرة للدورى .
جاءت احداث الشوط مفتوحة من كلا الفريقين بسبب رغبتهما فى حصد نقاط المباراة ، فالفريق البترولى لا بديل امامه سوى تحقيق الثلاث نقاط للوصول للنقطة 37 والإنتظار لمعرفة نتائج الفرق الأخرى ، فى الوقت الذى يسعى فيه المقاولون العرب لخطف نقاط المباراة للإقتراب اكثر من المركز الرابع الذى يحتله المصرى البورسعيدى برصيد 52 نقطة .
وقد بدأ بتروجت اللقاء بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد بونجا
الدفاع : أحمد ساملى صافى – حمادة طلبه – حسام حسن – احمد السباعى
الوسط : محمد فييرا – احمد العجوز – حميد ماو – محمود عماد
الهجوم : كريس جادى – شكرى نجيب
يحتل بتروجت المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 34 نقطة .
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