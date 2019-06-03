اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاثنين 3/6/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 3/6/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها وفاة والد أكرم توفيق، لاعب النادى الأهلى والمعار إلى فريق الجونة. وفاة والد أكرم توفيق لاعب الأهلى المعار للجونة توفى والد أكرم توفيق، لاعب النادى الأهلى والمعار إلى فريق الجونة. Advertisements أكد يوسف سرى، مسئول منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة، أن تذاكر المباراة الأولى لمنتخب مصر والتى تجمعه بمنتخب زيمبابوى فى افتتاح بطولة امم افريقيا 2019 أوشكت على النفاد. يعود شريف اكرامي حارس مرمى الاهلي لتدريبات فريقه الجماعية عقب الراحة التى حصل عليها الفريق اليوم وربما تمتد لغداً أيضاً بعد تعافيه من إصابته الأخيرة بكدمة في الركبة.

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