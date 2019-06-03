شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الديب يسجل الهدف الثاني للاتحاد السكندري أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري تقدم فريقه أمام سموحة بعد أن أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 30، من اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري المصري.

يذكر أن سموحة قد ضمن البقاء في الدوري بعد الفوز علي بتروجت في الجولة الماضية، بينما يحتاج الاتحاد السكندري الفوز لضمان البقاء في الدوري .

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وجاء تشكيل سموحة كالتالي.. في حراسة المرمي عصام ثروت، وفي الدفاع رجب نبيل ومحمود منصور واسلام صالح واحمد حمص،وفي الوسك ايدي امومو وعمر حبشي وكريم يحيي وفارس مجاهد وفي الهجوم شيخ بامبو .

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري .. في حراسة المرمي الهاني سليمان، وفي الدفاع محمود شعبان والسيد سالم ومحمد انور ومحمود رزق، وفي الوسط نور السيد ومانجا وكريم الدين وعمار حمدي ، وفي الهجوم عبد الرزاق سيسيه وخالد قمر .