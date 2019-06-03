حرس الحدود يقيم ممر شرفى للزمالك بمناسبة تتويجه بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام فريق حرس الحدود ممر شرفى للاعبى الزمالك بمناسبة تتويج الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى فاز بها على حساب نهضة بركان المغربى. ويلتقى حاليا الزمالك مع حرس الحدود على استاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز. وكان الزمالك قد دخل اللقاء بالتشكيل التالى: وكان الزمالك قد دخل اللقاء بالتشكيل التالى: حراسة المرمى : محمود جنش. Advertisements خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى. خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا . خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب.

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