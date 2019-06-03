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علي غزال يكشف موقفه من العودة لمصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد علي غزال لاعب نادي فيرينسي البرتغالي، أن عدد من الأندية في دوريات أوروبية مختلفة مهتمة بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار غزال في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أنه لا يفكر في العودة إلى خلال الموسم المقبل، لافتًا إلى أنه قد يؤجل الأمر للموسم التالي.

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ويتواجد علي غزال ضمن قائمة منتخب مصر المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تنطلق في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وقال لاعب الفراعنة: "هناك اهتمام من عدة أندية تركية، أوكرانية وبرتغالية بضمي في الفترة المقبلة، أرغب في التواجد مع نادي ينافس على دوري قوي في الفترة المقبلة".

واختتم: "حتى الآن هدفي التواجد في أوروبا خلال الموسم القادم، لكن لو هناك اهتمام بي من أندية محلية فإنني قد أؤجل الأمر حتى الموسم التالي له".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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