نهاية الشوط الأول .. الحرس يتقدم على الزمالك بهدف عكسي لبهاء مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود، في لقاء مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 67 نقطة، في حين يتواجد الفريق العسكري في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة

ملخص الشوط الأول

سيطر نادي الزمالك على الدقائق الأولى من المواجهة، حيث جاءت أولى المحاولات عن طريق أحمد زيزو في الدقيقة الثالثة إلا أن السعدني نجح في التصدي لها.

ولم تظهر خطورة الحدود حتى الدقيقة 18 من اللقاء عندما حصل فيليكس على الكرة داخل منطقة الجزاء، ليصوبها نحو المرمى لكن جنش نجح في إنقاذها، ليبعد الهدف الأول عن شباكه.

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وبعد دقيقة واحدة، كثف الحدود من ضغطه على الزمالك ليصبح فيليكس في مواجهة جديدة مع جنش بعدما تسلم تمريرة من موزيس، لكن جنش أنقذ الموقف مجددًا.

وحاول الزمالك الوصول إلى مرمى الحدود عن طريق تحويل عدد من الكرات العرضية مع الوصول إلى الدقيقة 28، لكن جميع المحاولات انتهت عند حارس ودفاع الحدود.

وأدرك حرس الحدود الهدف الأول في الدقيقة 34 من اللقاء بعد كرة عرضية من موزيس حولها بهاء مجدي بالخطأ داخل شباكه ليعلن عن تقدم أصحاب الأرض.

وكاد طارق أبو العز أن يسجل الهدف الثاني للحدود في الدقيقة 43 بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء، ليبعدها النقاز قبل الوصول إلى الشباك، قبل أن يكمل جنش الإبعاد بقبضة اليد.