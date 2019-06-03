تشكيل الزمالك.. ثنائي هجومي لأول مرة.. وظهور ورقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة حرس الحدود المقرر لها مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل الزمالك، استقرار المدرب خالد جلال، على الدفع بثنائي في خط هجوم الزمالك لأول مرة وهما خالد بوطيب وعمر السعيد.

وقرر جلال الدفع ببهاء مجدي بدلا من عبد الله جمعة في الجبهة اليسرى للزمالك.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

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خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز .

خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وحازم إمام وإبراهيم حسن وأيمن حفني وحميد أحداد .

يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 67 نقطة، في حين يتواجد الفريق العسكري في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة

وكان لقاء الدور الأول بين الزمالك وحرس الحدود على ملعب بتروسبورت انتهى بفوز قاتل للفريق الأبيض بنتيجة (2-1)، بعدما أحرز محمود عبدالمنعم كهربا هدف الانتصار لفريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع.