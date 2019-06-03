تقرير.. "حسبة برما".. ريال مدريد ينتظر قرار بايرن للتحرك من أجل بوجبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"حسبة برما".. مقولة مصرية دارجة تقال عندما يحتار الأمر في حساب شيء ما بشكل يجعله معقد جدًا".. هكذا هو الحال بالنسبة لريال مدريد الذي يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أنهى ريال مدريد الموسم المنقضي في وضعية يُرثى لها، فالفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات خرج من منافسات البطولة ذاتها في دور الـ16 لصالح آياكس الهولندي، احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري وودع منافسات بطولة الكأس في نصف النهائي لصالح برشلونة.

3 لاعبين من المقرر أن يتم الإعلان عن التعاقد معهم خلال الفترة القليلة المقبلة وهم ايدين هازارد (تشيلسي)، لوكا يوفيتش (آينتراخت فرانكفورت) وفيرلاند ميندي (أولمبيك ليون).

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وبحسب التقارير الإسبانية فإن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي تم ربطه بالانتقال إلى ريال مدريد، ولكن الأمر لن يكون سهلًا على النادي الملكي.

انتقال بوجبا إلى ريال مدريد، سيجبر إدارة الملكي على التضحية بثلاثة لاعبين هم (جاريث بيل- كيلور نافاس- خاميس رودريجيز) أملًا في تخفيض المبلغ المالي المقرر دفعه لإدارة يونايتد إلى جانب أن الفرنسي -بحسب التقارير الإسبانية- اشترط أن أن يكون أعلى لاعب في ريال مدريد من حيث الراتب من أجل الموافقة على الإنتقال إلى برنابيو.

ما يزيد الأمور تعقيدًا أن رودريجيز ليس في حوزة ريال مدريد، فاللاعب الكولومبي انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ مطلع موسم 2017/2018 على سبيل الإعارة بنية الشراء، إلا أن التقارير الألمانية أكدت أن إدارة البافاري لن تفعل بند الشراء لحاجتها التعاقد مع ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

خروج رودريجيز من بايرن سيمنح ريال مدريد مبتغاه بعرضه رفقة بيل ونافاس على إدارة يونايتد للموافقة على بيع بوجبا، أما في حالة تراجع إدارة البافاري عن قراراها برحيل الكولومبي فيصبح الملكي مطالب بعرض لاعب آخر أو رفع القيمة المالية لشراء اللاعب وهو الأمر الذي قد لا يرحب به فلورينتيو بيريز رئيس النادي ومن ثم تعرقل الصفقة.