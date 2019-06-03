مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيواجه فريق حرس الحدود في العاشرة مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 30 من الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الزمالك مكون من.. في حراسة المرمى محمود جنش في الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – بهاء مجدى – حمدى النقاز. Advertisements في خط الوسط: محمد حسن – طارق حامد – محمود كهرباء – خالد بو طيب – أحمد زيزو. في الهجوم: عمر السعيد . ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر صلاح – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – حازم امام -ابراهيم حسن – ايمن حفني – حميد أحداد، وتم استبعاد يوسف أوباما وأحمد مدبولي.

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