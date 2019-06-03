رئيس النجوم يواصل هجومه ضد الحكم إبراهيم نور الدين

صرح محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، بأن نادي النجوم ينتظر نتيجة ترشيحات لجنة الحكام للأسماء التي سوف تطرح على الكاف لإختيار الأخير حكما من بينها للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية بدلا من الحكم جهاد جريشة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيه الجاري وحتى 19 يوليو من الشهر المقبل.

وأكد الطويلة إنه في حال تضمن خطاب الترشيح اسم الحكم إبراهيم نور الدين من ضمن الأسماء

المرشحة فإن نادي النجوم سوف يقوم على الفور بمخاطبة لجنة حكام الكاف مرفقا بها كافة المعلومات والتفاصيل التي تبطل هذا الاختيار وتجعله غير مؤهل للمشاركة في هذا المحفل.

وكان الطويلة قد أعلن في أعقاب تداول أخبار تفيد بترشيح إبراهيم نور الدين؛ أنه سيرسل مذكرة مرفق بها فيديوهات تشمل الكثير من الأخطاء التحكيمية الفاضحة

لإبراهيم نور الدين محليا وعربيا وإفريقيا؛ حتى يطالعها الكاف قبل أن يصدر قرار اختيار نور الدين، والذي يري الطويلة إنه لا يستحق نيل شرف تمثيل مصر كونه حكما ظالما بتعمد متكرر ، وأن هناك غيره من الحكام المصريين الذين يتقون الله ويراعون ضمائرهم في تطبيق العدالة والمهنية وهم أحق بهذه الفرصة من وجهة نظر الطويلة.

وكان الطويلة قد توعد إبراهيم نور الدين بأنه لن يتركه ينجو بفعلته وإنه لن يترك فرصة دون أن يفضح تلك الفعله بعد ما قام به من أخطاء تحكيمية فاضحة.