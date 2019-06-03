مي هشام بعد إعلان اعتزالها: «سأعود يومًا ما لخدمة الأهلي من جديد »

أكدت مي هشام كابتن النادي الأهلي لكرة اليد للسيدات التي أعلنت اعتزالها مؤخراً أنها لن تتخلى عن الأهلي أبدا، وأنها ستعود في يوم ما لخدمة النادي في أي مكان يطلبها فيه؛ ردا لما قدمه لها النادي على جميع المجالات والمستويات.

وأكدت مي هشام أن الموسم المنقضي كان واحدا من أفضل المواسم التي قدمتها في مسيرتها مع كرة اليد، وهذا كان مشجعا لها للغاية لاتخاذ القرار بالاعتزال والذي ترددت فيه كثيرا قبل أن تحسمه بنهاية الموسم الجاري والذي شهد تميزا وتفوقا للأهلي محليا بالفوز بكل بطولات سيدات اليد.

وأوضحت أنها قدمت طلبا رسميا للكابتن ياسر صلاح المدير الفني والذي بدوره

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طلب تأجيل الأمر لحين اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي؛ لكي يستطيع تقديم الطلب لإدارة النشاط الرياضي وهو ما تم خلال الأيام القليلة الماضية .

وأضافت مي هشام: «بعد الموافقة على طلبي بالاعتزال.. فوجئت بكم كبير من الاتصالات تنهال علي من لاعبات الفريق وجميعهن يطالبنني بالعدول والتراجع هذا عن القرار الذي كان مفاجئا بالنسبة لهم.. خصوصا أنني كنت حريصة على تأجيل الإعلان لنهاية الموسم حفاظا على استقرار الفريق .

وعن الخطوات المقبلة لها مع كرة اليد قالت مي هشام إنها اعتمدت أوراقها

في أكاديمية «لايبزيج» بألمانيا لخوض دورة تدريبية في مجال كرة اليد لمدة 6 شهور مقبلة.. موضحة أنها تتمنى أن تخوض هذه الفترة بشكل منضبط، وتخرج منها بأقصى درجات الاستفادة حتى تكون مؤهلة للعودة للأهلي يوما ما كمدربة أو مسئولة إذا رأى النادي ذلك .

وقالت مي إنها لم تتردد في قرارها كثيراً، وان كانت إصابة يارا خالد، لاعبة الفريق في نفس مركزها بالصليبي هو ما جعلها تشعر بالقلق على الفريق إلا أنها حرصت على استئذان الكابتن ياسر صلاح والذي سمح لها باتخاذ قرارها المناسب؛ حرصا على رغبتها التي تأجلت أكثر من مرة.

وأشارت إلى أن القرار ــ بالرغم من صعوبته ـ إلا أنها مقتنعة بما قدمته في مسيرتها مع الأهلي كلاعبة، متمنية أن تعود يوما ما لخدمة النادي في أي مكان يحتاجه ردا لجميل النادي عليها.