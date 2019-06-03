تعرف على تشكيل وادي دجلة أمام الإنتاج الحربي

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الإنتاج الحربي،ضمن الجولة 34 بالدوري الممتاز. وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي: حراسة المرمي: محمد عبد المنصف خط الدفاع:اسحاق يعقوبو وأحمد بيكهام وخالد رضا وأسامة العزب Advertisements خط الوسط: محمد عبد العاطي وأحمد سعيد وبوزاس وابراهميما نداي وحسام عرفات خط الهجوم: محمد هلال ويجلس على دكة البدلاء كل من خالد وليد ودودو الجباس ورمزي خالد ومصطفى طلعت وعمرو صالح وأحمد حسن ومحمد رضا

ويحتاج وادي دجلة إلى الفوز أو التعادل لضمان البقاء بالدوري الممتاز.

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