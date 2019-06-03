حرس الحدود يهنئ الزمالك بالكونفيدرالية

هنأت إدارة فريق حرس الحدود نادي الزمالك بمناسبة حصوله على كأس الكونفيدرالية الإفريقية وذلكقبل لقاء الفريقين في الدوري الممتاز اليوم عبر
لافتة داخل ملعب المكس الذي يستضيف اللقاء.
ويواجه الزمالك فريق الحدود في الجولة ال 30 المؤجلة بالدوري في العاشرة مساء اليوم.
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