حرس الحدود يهنئ الزمالك بالكونفيدرالية

هنأت إدارة فريق حرس الحدود نادي الزمالك بمناسبة حصوله على كأس الكونفيدرالية الإفريقية وذلك قبل لقاء الفريقين في الدوري الممتاز اليوم عبر قبل لقاء الفريقين في الدوري الممتاز اليوم عبرلافتة داخل ملعب المكس الذي يستضيف اللقاء. ويواجه الزمالك فريق الحدود في الجولة ال 30 المؤجلة بالدوري في العاشرة مساء اليوم.

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