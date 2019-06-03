مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في كرواتيا

توج الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الاسباني بجائزة أفضل لاعب في جائزة أفضل لاعب كرواتي للمرة السابعة في مسيرته. وقاد مودريتش منتخب بلاده، العام الماضي في قيادة

كرواتيا لتحقيق وصيف كأس العالم 2018 بروسيا، وقيادة ريال مدريد لتحقيق لقب دوري الأبطال وكأس العالم للأندية في نسختهالماضية.

الجدير بالذكر أن لوكا مودريتش فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم والأفضل في أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، متفوقًا في الجائزتين على نجمنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول وكريسيتانو رونالدو نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق.