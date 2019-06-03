تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود، عن التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم، فىالمباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد السعدني.
خط الدفاع: خالد سامي ومحمد الشبيني ومحمد عبد الفتاح ومحمد طارق أبو العز.
خط الوسط: مصطفى جمال وحسن مجدي وأحمد فتحي وأحمد هانى.
خط الهجوم: إمام عاشور واودو موسيس.
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