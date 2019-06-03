أعلن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه أمام بتروجت، والذي سينطلق الساعة العاشرة، ضمن الأسبوع الـ34 من الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير،فاروقا، حسن الشامي، محمد إبراهيم سوسته، إبراهيم صلاح، محمد مجلي، لويس إدوارد، أحمد علي، سيف الجزيري.
وعلى مقاعد البدلاء: محمد طلعت، أحمد سيد عربي، أحمد الشيمي، عبدالله
الجدير بالذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة، ويسعى الفريق تحت قيادة عماد النحاس للدخول إلى المربع الذهبي بعد أن توقف رصيد النادي المصري صاحب المركز الرابع عند النقطة 52.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون أمام بتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.