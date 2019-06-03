عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون أمام بتروجت

أعلن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه أمام بتروجت، والذي سينطلق الساعة العاشرة، ضمن الأسبوع الـ34 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير،

فاروقا، حسن الشامي، محمد إبراهيم سوسته، إبراهيم صلاح، محمد مجلي، لويس إدوارد، أحمد علي، سيف الجزيري.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد طلعت، أحمد سيد عربي، أحمد الشيمي، عبدالله

السيد، عبد الوهاب إسماعيل، فادي نجاح، مصطفى كريم.

الجدير بالذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة، ويسعى الفريق تحت قيادة عماد النحاس للدخول إلى المربع الذهبي بعد أن توقف رصيد النادي المصري صاحب المركز الرابع عند النقطة 52.

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