شاهد..مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بالدوري الممتاز

تقدم بوابة الوفد، بثا مباشرا لمباراة الأتحاد السكندري وسموحة، والتي ستنطلق الساعة الـ10، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الممتاز. من الدوري الممتاز. تعتبر مهمة الاتحاد السكندرى هى الأسهل نسبيًا بين الفرق المتنافسة على الهروب من الهبوط، بعدما قرر حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، خوض المباراة بالبدلاء والناشئين، للوقوف على مستوى الجميع قبل حسم مصير الراحلين.

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