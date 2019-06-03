بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود

تقدم بوابة الوفد، بثا مباشرا لمباراة المرتقبة بين الزمالك وحرس الحدود، الساعة الـ10 مساءً، بـملعب المكس فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة ٣٠ من الدورى الممتاز.

يدخل الفريق الأبيض اللقاء، تحت قيادة فنية جديدة، بعد تولى خالد جلال المسئولية خلفًا للسويسرى كريستيان جروس، الذى انتهى تعاقده رسميًا مع القلعة، ويحتل الفريق المركز الثالث فى جدول الدورى، برصيد ٦٧ نقطة، وله ثلاث مباريات مؤجلة، مع الجونة والإسماعيلى والأهلى.

يسعى الجهاز الفنى الجديد إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل الفريق مع الإنتاج الحربى، الخميس الماضى، لأن خسارة أي نقطة

معناها صعوبة المنافسة على درع الدورى هذا الموسم، وتوسيع فارق النقاط مع الأهلى الذى يحتل قمة الجدول برصيد ٧٤ نقطة، وله لقاء مؤجل مع المقاولون العرب.

من المتوقع أن يلعب خالد جلال المباراة بخطة هجومية، بهدف الضغط على فريق الحرس فى نصف ملعبه، ومحاولة إحراز هدف مبكر يمنح

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لاعبى الزمالك الثقة فى أنفسهم مع الحرص الدفاعى فى الوقت نفسه.

يشهد تشكيل الزمالك بعض التغييرات، حيث يغيب محمود عبدالعزيز للإصابة، ومحمد إبراهيم للإيقاف،

بينما يعود طارق حامد وعمر السعيد اللذان غابا عن مباراة الإنتاج للإيقاف، ويفكر جلال فى منح الفرصة للاعبين البدلاء مثل أيمن حفنى ومحمد عنتر وأحمد مدبولى ومحمد حسن.

أما فريق حرس الحدود، بقيادة طارق العشرى، الذى يوجد فى المركز الثالث عشر، فإنه يسعى إلى تحقيق الفوز، أو التعادل، خصوصًا أن الفريق يحتاج إلى نقطة وحيدة لضمان البقاء فى الدورى الممتاز بعد تعادله الأخير مع بيراميدز الذى رفع به رصيده إلى ٣٧ نقطة.

من المتوقع أن يضم تشكيل الحدود: سامح علي فى حراسة المرمى، وعبدالله جمعة ومحمد الشبينى وخالد سامى ومحمد عبدالفتاح فى الدفاع، وإبراهيما كونيه وأحمد الشناوى، وأحمد حمزة وغريب ياسر فى الوسط، وإمام عاشور، وإيدو موسيس فى الهجوم.