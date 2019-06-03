رياضة | مونديال الشباب.. الإكوادور تقهر الأوروجواي وتتأهل لدور الـ16

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مونديال الشباب.. الإكوادور تقهر الأوروجواي وتتأهل لدور الـ16 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلب منتخب الإكوادور تأخره بهدف أمام نظيره الأوروجواياني إلى فوز 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب المقامة حاليا في بولندا.

وتقدم منتخب أوروجواي بهدف سجله رونالد أراوخو في الدقيقة 11 وتعادل ألكسندر ألفارادو لمنتخب إكوادور في الدقيقة 31 من ركلة جزاء ثم أضاف سيرجيو كوينتيرو الهدف الثاني لمنتخب الإكوادوار في الدقيقة 75 قبل أن يسجل جونزالو بلاتا الهدف الثالث في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد برونو مينديز لاعب المنتخب الأوروجواياني في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز تأهل المنتخب الإكوادوري لدور الثمانية، لأول مرة في تاريخه، حيث يلتقي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين المنتخبين الفرنسي والأمريكي.