رياضة | ريال مدريد يطرد 3 نجوم من أجل بوجبا!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يطرد 3 نجوم من أجل بوجبا! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد يصر على التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن ريال مدريد قد يتخلى عن ثلاثي الفريق خاميس رودريجيز وكيلور نافاس وجاريث بيل لأنهم خارج خطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بالإضافة إلى سعي إدارة الملكي لتخفيض المقابل المالي للصفقة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رودريجيز أنهى إعارته التي استمرت لعامين وريال مدريد يرغب في حصد المال من بيعه وأن كلا من نافاس وبيل الأقرب للرحيل من التشكيلة الحالية للاعبين ويمكن استخدامهما كأوراق لحسم صفقة بوجبا.

Advertisements

وكشفت الصحيفة البريطانية بأن جاريث بيل نجم الملكي الحالي كان أحد أبرز أهداف مانشستر يونايتد في السنوات الماضية وبالتالي سيكون أحد الأسباب للتفاوض والحوار بين كلا الناديين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مشكلة الراتب السنوي المرتفع لبوجبا الذي يتقاضى حالياً 17 مليون يورو سنوياً من المان اليونايتد سيشكل أزمة في الصفقة بعد حل مشكلة إقناع المان يو بالاستغناء عن خدماته، حيث يعتبر راتبه رقماً يفوق خطط النادي بكثير في الموسم المقبل.

ونوهت الصحيفة البريطانية بأن إدارة الملكي تريد جعل سيرجيو راموس قائد الفريق هو صاحب الراتب الأعلى بين اللاعبين علماً بأنه يتقاضى حالياً 10.4 مليون يورو سنوياً بل إنه حتى الويلزي جاريث بيل الذي تسعى الإدارة بشدة للتخلص منه في الصيف المقبل لعدة أسباب منها راتبه الكبير يتقاضى 15 مليون يورو فقط سنوياً أي أقل من راتب بوجبا.