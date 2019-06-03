رياضة | رئيس الكاف: لماذا يعمل الـVAR بشكل طبيعي ولا يعمل في تونس؟!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكاف: لماذا يعمل الـVAR بشكل طبيعي ولا يعمل في تونس؟! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن حمدي المدب رئيس الترجي التونسي.

وقال رئيس الكاف في تصريحات لمحطة "ستاد أفريك" التابعة لـ"كانال بلوس" الفرنسية: "رئيس الترجي هددني أمام الجميع، لدي شهود على ذلك".

وتابع: "رؤساء الأندية الكبرى يهاجمون سلوك الترجي، لكن لا أدلة لدينا على ما يفعلوه".

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واختتم حديثه قائلا: "لماذا يعمل الـVAR بشكل طبيعي، ولا يعمل في تونس".

وتوج الترجي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد البيضاوي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.

وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).

وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR"، وأظهرت لقطات الاعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن إبلاغ الحكم اللاعبين أن تقنية الفيديو معطلة.