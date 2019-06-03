رياضة | بيبو وحكيم ثنائى بنى سويف يبدعان بالتعليق الكروى على غرار محمد لطيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيبو وحكيم ثنائى بنى سويف يبدعان بالتعليق الكروى على غرار محمد لطيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمثل عنصر التعليق الكروى ركنا كبيرا فى انتشار اللعبة على مدار التاريخ وساهم التطور التكنولوجي فى حصول المشجعين والمتابعين لكرة القدم على وجبة كروية دسمة سواء بالقنوات الفضائية أو بمحطات الإذاعة أو بمواقع التواصل الاجتماعى والدورات الكروية المختلفة ، محافظة بنى سويف أحد أهم المحافظات بصعيد مصر والتى أبرزت الموهبة المصرية الأشهر والامتع على مدار أجيال عديدة وهو المعلق الكروي الراحل محمد لطيف ، يسير على نهجه العديد من النماذج الشبابية الناجحة والتى تسير على درب " لطيف " بالتعليق الكروى.

مجدى كمال محمد الشهير بلقب " بيبو " من مواليد 2 / 3 / 66 بدء رحلته بمجال التعليق الكروى بالصدفة البحتة وذلك بتواجده أثناء تواجده بملعب الساحة الشعبية احد اهم ملاعب كرة القدم ببنى سويف ولم يوجد معلق كروى يقوم بالتعليق على المباريات وطلب منه الجمهور المتواجد إذاعة المباراة وكانت البداية الجيدة والمفاجأة في ردود أفعال الجمهور والتى أشادت بأدائه منذ سنوات وبدء رحلته الناجحة مع التعليق .

" بيبو " يرى أن على زيوار أشهر المعلقين قديما فيما يرى أن أحمد الطيب هو الأشهر حاليا وان الفارق كبير بين التعليق قديما وحديثا حيث كان التعليق قديما يتم على اساس جيد وكان المعلقين يمثلون زمن التعليق الجميل وان محاولة تكرار القدامى أمر عادى وينال رضا العديد من الجمهور ولا يمثل رتابة وملل على الإطلاق.

ان يكون المعلق مارس اللعبة وان يكون ملم بالتكنولوجيا الحديثة وعلى دراية بكافة قواعد التحكيم هكذا يحدد المعلق السويفى أهم المتطلبات التى يجب توافرها لدى المعلق الكروى .

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ويطالب المعلق السويفى بضرورة الاهتمام بالمعلق معنويا وماديا واكاديميا وان يتم تسليط الضوء على دورى القسم الثانى لقوته وإذاعة تلك المباريات وإقامة الاستديوهات التحليلية .

على ذات النهج يشكل محمد عبدالحكيم سيد الشهير بقلب " حكيم " أو ملك التوزيع عنصرا هاما بالتعليق على جميع المباريات المختلفة.

حكيم من مواليد 1979 بدء مشواره مع التعليق منذ التحاقه بالمدرسة وتابع تعليق ميمي الشربينى ونال اعجابه مما جعله يقوم بالتعليق على المباريات المقامة بالجامعه علي الدوريات المختلفة .

ميمي الشربيني واشرف شاكر والراحلان محمود بكر وحمادة أمام هم أهم اسماء المعلقين المصريين الذين يحرص المعلق السويفى على الاستفادة منهم حيث انه يرى ان الفارق فى التعليق قديما وحديثا يكمن فى الفطرة وخفه الدم بجيل علق في الاذهان التى اشتهر بها المعلقين القدامى بخلاف العصر الحديث تتسم بالثقافه الكروية والمعلومات التي يمتلكها ويجهزها المعلق الناجح الطموح مع كاريزمته هذا الفارق.

" حكيم " يرى أن أهم المتطلبات التى يجب ان تتواجد لدى المعلق الناجح هى تميزه بتجميع المعلومات الخاصة بالمباراة وان يكون لديه كاريزما وحياديا بين جميع الفرق وان الجمهور يجدد ملل من تقليد واستنساخ الاساليب القديمة بالتعليق لانها نجاح لاشخاصها الاصليين فقط.