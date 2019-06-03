رياضة | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر (ZAMALEK) تغطية مباشرة Time SPORTS YouTube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر (ZAMALEK) تغطية مباشرة Time SPORTS YouTube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق نادي حرس الحدود اليوم الاثنين فريق نادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد المكس بالإسكندرية لحساب مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر المباراة ذو أهمية كبرى للمارد الأبيض الذي يسعى إلى مصالحة الجماهير بعد التعادل المفاجئ لبطل الكونفدرالية في الجولة الماضية مع الانتاج الحربي بهدف لكل فريق.

ويسعى خالد جلال المدير الفني الجديد للزمالك الفوز بتلك المباراة قبل التوقف الدولي الذي يسبق بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في مصر الشهر الجاري.

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في المقابل يسعى فريق نادي حرس الحدود إلى الخروج من المباراة ولو بنقطة وحيدة تساعده من أجل البقاء وسط أندية الاضواء والشهرة الموسم المقبل.

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 67 نقطة من 30 مباراة حقق خلالهم الفريق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 7 وخسر 3 مباريات.

بينما يقبع نادي حرس الحدود في المركز الثالث عشر من 33 مباراة برصيد 37 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 12 وخسر أبناء طارق العشري في 12 مباراة.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورتس إتش دي والنايل سبورت.