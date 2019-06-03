رياضة | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 03-06-2019 الدوري المصري (تغطية مباشرة)

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر بتاريخ 03-06-2019 الدوري المصري، يفتح استاد حرس الحدود أبوابه ليستضيف المباراة التي تجمع بين فريق حرس الحدود وفريق الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، ويأمل الزمالك أن يحقق الفوز تحت قيادة مدربه الجديد "خالد جلال" الذي تم تعيينه مؤقتاً عوضاً عن المدرب السويسري كريستيان غروس بعد أن قرر المستشار "مرتضى منصور" عدم تجديد عقده على الرغم من أن الفريق تمكن من الفوز بكأس الإتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي، فيما صرح "جلال" أنه يسعى أن يحقق الفوز لفريقه خلال الأربع مباريات المتبقية للزمالك بداية من مباراة حرس الحدود، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 67 نقطة جمعها من خلال 30 مباراة.

حرس الحدود Vs الزمالك.

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 30).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : ستاد حرس الحدود (المكس) .

المعلق : لم يحدد بعد .

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نتيجة مباراة الذهاب : الزمالك (2-1) حرس الحدود.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .