رياضة | عاجل.. مفاجآت مدوية في أول تشكيل للزمالك تحت قيادة خالد جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت مدوية في أول تشكيل للزمالك تحت قيادة خالد جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيواجه فريق حرس الحدود في العاشرة مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 30 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك مكونا من اللاعبين:

في حراسة المرمى محمود جنش

في الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - بهاء مجدى - حمدى النقاز .

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في خط الوسط: محمد حسن - طارق حامد - محمود كهرباء - خالد بو طيب - أحمد زيزو .

في الهجوم: عمر السعيد .

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر صلاح - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم امام -ابراهيم حسن - ايمن حفني - حميد أحداد.



